Російський актор Сергій Безруков заявив, що підтримує політику президента Росії Володимира Путіна
Свій коментар він дав в інтерв'ю в авторській програмі своєї дружини Ірини Безрукової.
Після її питання, чому він відмовився зніматися в агітаційному ролику Володимира Путіна спливла тема Криму.
"Я думаю, що тут ніякого невідповідності немає. Тут немає нічого такого, що могло б суперечити моїм смакам і поглядам. Я вважаю, що дійсно Крим наш. Я так вважаю, тому що підтримка там була величезною. Кількість росіян, не російськомовних, а саме росіян - величезна.", – відповів Безруков.
"Просто страшно собі уявити, що б творилося в Севастополі, особливо після подій в Одесі", – додав він.
Раніше Безруков підтвердив, що дійсно підписав листа на підтримку дій Росії в Криму, а також з схваленням позиції Путіна щодо України.
Актор наполягає, що ні про яку війну на півострові мові немає, є "елементарне наведення порядку, допомогу, про яку просять кримчани".
Нагадаємо, близько сотні російських артистів, акторів, режисерів та інших діячів культури підписали лист на підтримку обраного президентом курсу з української кризи і питання приєднання Криму.
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