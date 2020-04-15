Наближений до президента Росії Володимира Путіна, російський актор Геннадій Хазанов зробив страшну заяву про Україну

Фрагмент його інтерв'ю опублікував російський політолог Станіслав Бєлковський на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передає Обозреватель. Як виявилось, що в одному з інтерв'ю він зробив різку заяву про демократію в Україні.

Так, він жорстко розкритикував демократію в Україні, назвавши українців рабами, зазначивши, що це має багатовікові корені.

"Демократія, про яку зараз говорять в Україні, проходить стадію молочно-воскової стиглості. Гітлера в Німеччині теж вибрали законно, демократично. Рабство, що сидить всередині людей, що населяють весь пострадянський простір, має багатовікові корені. Це генетика. Проста людина не хоче ніяких потрясінь. Фраза "лише б не було війни" викликає роздратування, мовляв, що ви з війною пристали. А коли це стало реальністю... Коли люди не знають, що з ними буде завтра... Революція завжди пожирає своїх дітей", - сказав він.



Також раніше повідомлялося, що Росія не сприяла війні в Україні, а хотіла допомогти.

Такою заявою відзначився російський комік Володимир Винокур.

"Росія не сприяла (війни на сході - Ред.), Росія хотіла допомогти Україні, хотіла убезпечити її від приходу войовничих людей. Хотіла мирним шляхом вирішити всі, але… Смішно говорити про української армії, української авіації, про український космос. Ну, самі розумієте", - зазначив він.

Нагадаємо, що лідер "Мумій Троля" відкрив очі на життя в РФ.

Як повідомляла Politeka, російський поет присоромив окупантів за агресію проти України.

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