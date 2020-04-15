Приближенный к президенту России Владимиру Путину, российский актер Геннадий Хазанов сделал жуткое заявление об Украине

Фрагмент его интервью опубликовал российский политолог Станислав Белковский на своей странице в соцсети Facebook, передает Обозреватель. Как оказалось, что в одном из интервью он сделал резкое заявление о демократии в Украине.

Так, он жестко раскритиковал демократию в Украине, назвав украинцев рабами. При этом он отметил, что это имеет многовековые корни.

"Демократия, о которой сейчас говорят в Украине, проходит стадию молочно-восковой спелости. Гитлера в Германии тоже выбрали законно, демократично. Рабство, сидящее внутри людей, населяющих все постсоветское пространство, имеет многовековые корни. Это генетика. Простой человек не хочет никаких потрясений. Фраза "лишь бы не было войны" вызывает раздражение, мол, что вы с войной пристали. А когда это стало реальностью... Когда люди не знают, что с ними будет завтра... Революция всегда пожирает своих детей", - сказал он.



Также ранее сообщалось, что Россия не содействовала войне в Украине, а хотела помочь.

Таким заявлением отличился российский комик Владимир Винокур.

"Россия не содействовала (войне на востоке - Ред.), Россия хотела помочь Украине, хотела обезопасить ее от прихода воинствующих людей. Хотела мирным путем решить все, но… Смешно говорить об украинской армии, об украинской авиации, об украинском космосе. Ну, сами понимаете", - отметил он.

Напомним, что лидер "Мумий Тролля" открыл глаза на жизнь в РФ.

Как сообщала Politeka, российский поэт пристыдил оккупантов за агрессию против Украины.

Также Politeka писала, что Макаревич подколол Путина за "любовь" к Донбассу.