Відомий російський комік Олександр Гудков вважає, що в Україні більше свободи і жарти смішніші

Про це він розповів в інтерв'ю Ксенії Собчак в її програмі «Обережно, Собчак!». Щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця.

Зірка шоу «Comedy Woman» зазначив, що «у Києві все йде зовсім по-іншому»:

«Чи то вони спалили плакати колишніх кумирів, чи то їх там не залишилося… У нас таке просто неможливо».

Артист підкреслив, що в Україні «Ліга сміху» набагато цікавіша, ніж КВН в Росії, а чому так, Гудков відповів:

«У нас таке неможливо через відсутність свободи, через неприпустимість того, що можна показувати на федеральних каналах. В Україні на 100 відсотків більше свободи. Від політичного гумору там всі втомилися і ніхто не хоче більше жартувати. Але говорити зі сцени хлопці можуть багато чого. Ми були в грудні на «Лізі сміху» в Києві, то там вони по-іншому говорять: вони можуть говорити і про Зеленський, про патріархат жартувати, про церкви. У нас цього немає».

Однак на питання Собчак, чи жартують в Україні про війну на Добасі, Гудков відповів, що як патріотична промова це може звучати, але от жартів на цю тему немає, тому що це зовсім невесело.

Раніше ми писали про те, що колишній свекор Ксенії Собчак, радянський і російський актор Еммануїл Віторган заявив, що не їздить в Україну після «приєднання Криму до РФ», оскільки це небезпечно.

За словами актора, в дитинстві і юності він часто приїжджав до Одеси до родичів, але після окупації Криму більше цього не робив.

Нагадаємо, що улюблений співак Путіна поскаржився на маленьку пенсію.

Як повідомляла Politeka, Собчак безглуздо виправдалася за дії РФ в Україні.

Також Politeka писала, що Кіркоров захотів зробити "місток дружби" між РФ і Україною.