Известный российский комик Александр Гудков считает, что в Украине больше свободы и шутки смешнее

Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак в ее программе «Осторожно, Собчак!». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.

Звезда шоу «Comedy Woman» отметил, что «в Киеве все идет совершенно по-другому»:

«То ли они сожгли плакаты прежних кумиров, то ли их там не осталось… У нас такое просто невозможно».

Артист подчеркнул, что в Украине «Лига смеха» гораздо интереснее, чем КВН в России, а почему так, Гудков ответил:

«У нас такое невозможно из-за отсутствия свободы, из-за недопустимости того, что можно показывать на федеральных каналах. В Украине на 100 процентов больше свободы. От политического юмора там все устали и никто не хочет больше шутить. Но говорить со сцены ребята могут многое. Мы были в декабре на «Лиге смеха» в Киеве, то там они по-другому говорят: они могут говорить и о Зеленском, про патриархат шутить, о церкви. У нас этого нет».

Однако на вопрос Собчак, шутят ли в Украине о войне на Добассе, Гудков ответил, что как патриотическая речь это может звучать, но вот шуток на эту тему нет, потому что это невесело совсем.

Ранее мы писали о том, что бывший свекр Ксении Собчак, советский и российский актер Эммануил Виторган заявил, что не ездит в Украину после «присоединения Крыма к РФ», поскольку это опасно.

По словам актера, в детстве и юности он часто приезжал в Одессу к родственникам, но после оккупации Крыма больше этого не делал.

Напомним, что любимый певец Путина пожаловался на маленькую пенсию.

Как сообщала Politeka, Собчак нелепо оправдалась за действия РФ в Украине.

Также Politeka писала, что Киркоров захотел сделать "мостик дружбы" между РФ и Украиной.