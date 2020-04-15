Известный российский комик Александр Гудков считает, что в Украине больше свободы и шутки смешнее
Об этом он рассказал в интервью Ксении Собчак в ее программе «Осторожно, Собчак!». Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца.
Звезда шоу «Comedy Woman» отметил, что «в Киеве все идет совершенно по-другому»:
«То ли они сожгли плакаты прежних кумиров, то ли их там не осталось… У нас такое просто невозможно».
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Артист подчеркнул, что в Украине «Лига смеха» гораздо интереснее, чем КВН в России, а почему так, Гудков ответил:
«У нас такое невозможно из-за отсутствия свободы, из-за недопустимости того, что можно показывать на федеральных каналах. В Украине на 100 процентов больше свободы. От политического юмора там все устали и никто не хочет больше шутить. Но говорить со сцены ребята могут многое. Мы были в декабре на «Лиге смеха» в Киеве, то там они по-другому говорят: они могут говорить и о Зеленском, про патриархат шутить, о церкви. У нас этого нет».
Однако на вопрос Собчак, шутят ли в Украине о войне на Добассе, Гудков ответил, что как патриотическая речь это может звучать, но вот шуток на эту тему нет, потому что это невесело совсем.
Ранее мы писали о том, что бывший свекр Ксении Собчак, советский и российский актер Эммануил Виторган заявил, что не ездит в Украину после «присоединения Крыма к РФ», поскольку это опасно.
По словам актера, в детстве и юности он часто приезжал в Одессу к родственникам, но после оккупации Крыма больше этого не делал.
Напомним, что любимый певец Путина пожаловался на маленькую пенсию.
Как сообщала Politeka, Собчак нелепо оправдалась за действия РФ в Украине.
Также Politeka писала, что Киркоров захотел сделать "мостик дружбы" между РФ и Украиной.