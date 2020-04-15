Лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич висловився про те, що його найбільше дратує в сучасній Росії

Як повідомляє Politeka.net, про це артист розповів у новому інтерв'ю для YouTube-каналу "DW російською" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Так, зокрема, ведучий поцікавився у Макаревича, чи Росія – це країна, в якій він із задоволенням живе? На що співак досить жорстко відповів.

"Щось мене страшно дратує, що мене радує. Я не можу відповісти однозначно. Мене дратує, що суд у нас перетворюється у свавілля, що телебачення перетворюється в смітник, що місцями агресивні бездарності, сірість торжествує. Але це все тимчасове явище. Як і наше життя. Все пройде", - заявив Макаревич.