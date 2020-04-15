Лідер групи "Машина времени" Андрій Макаревич висловився про те, що його найбільше дратує в сучасній Росії
Як повідомляє Politeka.net, про це артист розповів у новому інтерв'ю для YouTube-каналу "DW російською" (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Так, зокрема, ведучий поцікавився у Макаревича, чи Росія – це країна, в якій він із задоволенням живе? На що співак досить жорстко відповів.
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"Щось мене страшно дратує, що мене радує. Я не можу відповісти однозначно. Мене дратує, що суд у нас перетворюється у свавілля, що телебачення перетворюється в смітник, що місцями агресивні бездарності, сірість торжествує. Але це все тимчасове явище. Як і наше життя. Все пройде", - заявив Макаревич.
Також раніше повідомлялося, що легендарний російський співак Андрій Макаревич в пух і прах розніс російське телебачення.
На його думку, якщо б України не існувало, її треба було б вигадати тільки для того, щоб на російських ток-шоу і у новинах було що обговорювати.
Нагадаємо, що російський музикант Андрій Макаревич озвучив несподівану пропозицію Росії.
Він заявив, що анексія Криму дуже дорого коштувала Росії, і якщо півострів їй насправді дуже потрібен був, то вона могла його просто купити, а не красти.
Нагадаємо, Макаревич розповів, як росіяни могли отримати Крим без заперечення України.
Як повідомляла Politeka, Макаревич засвітився з сином і розкішною красунею, фото підірвало мережу.
Також Politeka писала, що Макаревич розлютив росіян заявою: "80% - ідіоти".