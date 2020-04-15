Росія, яка веде агресивну політику проти інших країн, "захищає Господа"

Таку заяву зробила скандальна російська співачка Юлія Чичеріна одному з пропагандистських каналів.

За її словами, "Русь — це свята рать".



«На Землі всього два відсотки росіян, і ми володіємо більшою частиною суші. Ми охороняємо її від того, щоб наших китів не порубали, щоб всі наші надра не випатрали і не проїли, як вони там… чим вони там займаються… Русь — це свята рать взагалі, вона тут на Землі для того, щоб протистояти злу, щоб зло не перемогло добро! В цілому справляємося! Ми захищаємо Господа, віру! Захисники віри!» заявила вона.

Варто відзначити, що Чичеріна активно підтримує терористів "Л/ДНР".

Раніше вона заявила, що причиною погіршення відносин між українцями і росіянами стали американці.



Водночас вона вважає українців "своїми".

"Проте всі вони наші. Просто у них стався такий п*ндоський виверт мозку. Я була в Україні до війни. Існують невеликі відмінності – на півночі Росії, щоб почати танцювати, глядачам потрібно випити. А українці відразу заводяться, починають жінок в небо кидати. А так всі однакові", - заявила співачка.

Крім того, вона впевнена, що вся Україна стане російською. Також рок-виконавиця вважає, що РФ готова «прийняти» окуповані українські території, адже "іншого виходу немає".

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.