Авторитет президента Володимира Путіна в Росії різко падає на тлі епідемії китайського вірусу

Путін спробував перекласти на губернаторів відповідальність за боротьбу з епідемією, але вони почали розбігатися - в перший же день троє подали у відставку. Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю Апострофу.

Експерт розкрив головну небезпеку для президента РФ: "Найбільш небезпечно для Путіна, як завжди в авторитарних режимах, - втрата впливу в елітах, у верхівці. Те, що диктатор передає відповідальність – це для нього завжди небезпечно".

У той же час політолог переконаний, що для Росії, як і України, найважче ще попереду:

"Ми побачили, що в Росії немає держави, а весь цей фасад путінської вертикалі – це величезне потьомкінське село. Україна і Росія – це пострадянське породження. Обидві країни ще не зіткнулися із справжніми масштабами епідемії - і неспроможність системи медицини ще позначиться", - упевнений Піонтковський.

При цьому, на відміну від Європи і США, ні РФ, ні Україна не зможуть дати нормальної економічної допомоги бізнесу і населенню.

Зазначимо, 15 квітня в Україні зафіксовано найбільшу кількість випадків зараження на добу за весь час карантину - 392 (тобто приріст хворих порівняно з попередньою добою склав -11,2%). За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це антирекорд для України.

Тому, на думку чиновника, зараз рано говорити про скасування карантинних заходів.

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