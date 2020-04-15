Скандальний режисер Карен Шахназаров заявив, що половина України є споконвічно російськими територіями

Свої маревні думки він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим".



За його словами, західні і східні регіони України начебто не мають між собою нічого спільного, а тому повинні бути розділені.



Режисер впевнений, що "схід України – це Росія".



"Західна Україна – це, в принципі, дійсно Австро-Угорщина, це Європа, це інше. Схід України – в принципі, це Росія, це Євразія, це зовсім інші корені! Ну не можна цього зробити! Чехія і Словаччина ближчі, і по мові, і по культурі. Але вони в свій час мирно-тихо розійшлися і нормально співіснують сьогодні. Це єдиний вихід. Можете проклинати, але по-іншому ніяк не вийде. Це неможливо з'єднати", – сказав він.

Раніше Шахназаров розповідав, що Україна нібито розпадеться, якщо не відмовиться від проросійськи налаштованої частини свого суспільства.

В якості прикладу він навів досвід Франції, яка свого часу відмовилася від Алжиру. Шахназаров висловив упевненість в тому, що Україна не зможе перебувати в двох векторах розвитку одночасно, оскільки це нібито закінчиться її зникненням.

Він також упевнений, що Україна це великий осколок радянської та Російської імперії, що вийшов в результаті дурниці російських політиків, які відштовхнули цю частину.