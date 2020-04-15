Скандальный режиссер Карен Шахназаров заявил, что половина Украины является исконно российскими территориями

Свои бредовые мысли он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".



По его словам, западные и восточные регионы Украины якобы не имеют между собой ничего общего, а потому должны быть разделены.







Режиссер уверен, что "восток Украины – это Россия".



"Западная Украина – это, в принципе, действительно Австро-Венгрия, это Европа, это другое. Восток Украины – в принципе, это Россия, это Евразия, это совсем другие корни! Ну нельзя этого сделать! Чехия и Словакия гораздо более близкие, и по языку, и по культуре. Но они в свое время мирно-тихо разошлись и нормально сосуществуют сегодня. Это единственный выход. Можете проклинать, но по-другому никак не получится. Это невозможно соединить", – заключил он.

Ранее Шахназаров рассказывал, что Украина якобы распадется, если не откажется от пророссийски настроенной части своего общества.

В качестве примера он привел опыт Франции, которая в свое время отказалась от Алжира. Шахназаров выразил уверенность в том, что Украина не сможет находиться в двух векторах развития одновременно, поскольку это якобы закончится ее исчезновением.

Он также уверен, что Украина это большой осколок советской и Российской империи, получившийся в результате глупости русских политиков, которые оттолкнули эту часть.