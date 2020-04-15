Актор Олексій Панін визнав Росію агресором і попросив в українців вибачення

За його словами, саме Росія почала війну з Україною.

"Я дуже скучив по моїй коханій Іринці (Білик, - ред.) і по Києву. Це був прекрасний час. Ми співали, пили, знімали кіно і раділи життю. Як же шкода, що Росія розв'язала цю нікому не потрібну війну з Україною. Вибачте нам українці!" – написав актор.

Раніше російський актор висловився про те, що в Росії ніколи і нічого не зміниться в кращу сторону.

Також він додав, що тільки недавно почав розуміти, що відбувається з країною і весь масштаб катастрофи.

"Олексій Серебряков ще в 2008 році, коли ми знімали серіал "Зграя", знав що відбувається з цією країною, з цією владою і з цим суспільством. На жаль, я тільки недавно почав розуміти масштаб всієї катастрофи. В Росії ніколи, нічого не зміниться в кращу сторону", - повідомив Панін.

Раніше російський співак і композитор Олексій "Професор Лебединський заявив, що Росія повинна попросити вибачення в України.

За його словами, РФ повинна визнати всі злочини, які вона накоїла щодо України "Росія, як держава, зобов'язана це зробити. І максимально компенсувати збитки. З цього має початися відновлення добрих відносин. Але зараз це поки казка – в Росії при владі безсовісні люди, які і вчинили всі ці злочини", - упевнений він.

Нагадаємо, запроданці "Кролики" повернулися в Україну і сильно пошкодували.

Як повідомляла Politeka, Валерій Сюткін, який підтримав анексію Криму в 2014 році, захотів в Україну.

Також Politeka писала, що Панін оскандалився заявою про Україну, його хочуть позбавити самого сокровенного.