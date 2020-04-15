Скандальний російський політик Володимир Жириновський висунув Україні суворий ультиматум

Депутат Держдуми РФ і лідер ЛДПР обурився водної блокадою Криму з боку України. Як повідомляє Politeka.net, Володимир Жириновський пригрозив українцям справжньої водної катастрофою, якщо Київ не піде на поступки.

«Не потрібно торгуватися з Україною через водну блокаду Криму. Потрібно навчитися проводити жорстку зовнішню політику, щоб ніхто надалі не надумав подібним чином шантажувати Росію», – публічно оголосив російський депутат.

За словами Володимира Жириновського, Росія може перекрити для України весь Дніпро. Депутат навіть поставив конкретні терміни. Це загрожує країні тотальної посухою. Ось тільки незрозуміло, як росіяни можуть реалізувати свою погрозу.

«Я б дав Києву 48 годин або ми перекриємо води Дніпра і засушимо всю Україну», — заявив Жириновський.

Раніше глава ЛДПР пригрозив випалити напалмом українські міста. Він зайшовся істерикою під час пропагандистського шоу "60 хвилин", побачивши трейлер фільму "Наші котики", де монтажери додали в кадр зірок Голлівуду. Картина розповідає про добровольців на Донбасі.

"Всіх знищимо! Спалити Напалмом всіх! Щоб ні Києва не було, ні Львова, нічого не було!" – пригрозив Жириновський.

Нагадаємо, що Жириновський в приступі істерики «зменшив» Україну до трьох міст

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