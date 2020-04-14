Також за словами Ахеджакової, політика влади в Росії не може стати більш миролюбною, вона по своїй природі завжди залишиться агресивною. За її словами режиму Путіна прийде кінець, а всі пропагандисти перебудуються.

"Проблема в тому, що опорою і захистом від населення стала величезна армія силовиків, які зараз вершать долі. Не знаю, як це зміниться, але цьому, звичайно, прийде кінець. Тоді всі ці пропагандисти з наших каналів швидко перебудовуються, поміняють інтонацію, поміняють погони, голос і імена на інші також чудово впишуться в нову систему і заговорять іншим голосом", - розповіла актриса.

Вона згадала убитих російських опозиціонерів, які в різні періоди і в різних конфліктах, боролися з політикою російської влади. Вона додала, що вони тепер можуть приїхати і поклонитися праху закатованих родичів, які лежать в землі, - мученикам сталінського терору.

Раніше актриса говорила, що жителі України ніколи не зможуть пробачити владі Росії за анексію Кримського півострова і військовий конфлікт, який відбувається на території Донбасу.

Нагадаємо, Ахеджакова несподівано вказала росіянам на фатальну помилку в Україні.

Як повідомляла Politekа, Ахеджакова вивела на чисту воду пропагандистів Кремля.

Також Politeka писала, що Ахеджакова розкрила успіх путінської пропаганди.