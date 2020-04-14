Російська актриса Лія Ахеджакова, яка є затятим противником політики Путіна, жорстко висловилася про війну в Україні і Росії
Ахеджакова розповіла, що війна Росії і України стала для неї несподіванкою, як і війна з Грузією.
В інтерв'ю Обозревателю вона зазначила, що до неї "непомітно підкрався цей жах, який в ненормативній лексиці має адекватну назву про те, що непомітно підкрадається".
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Також за словами Ахеджакової, політика влади в Росії не може стати більш миролюбною, вона по своїй природі завжди залишиться агресивною. За її словами режиму Путіна прийде кінець, а всі пропагандисти перебудуються.
"Проблема в тому, що опорою і захистом від населення стала величезна армія силовиків, які зараз вершать долі. Не знаю, як це зміниться, але цьому, звичайно, прийде кінець. Тоді всі ці пропагандисти з наших каналів швидко перебудовуються, поміняють інтонацію, поміняють погони, голос і імена на інші також чудово впишуться в нову систему і заговорять іншим голосом", - розповіла актриса.
Вона згадала убитих російських опозиціонерів, які в різні періоди і в різних конфліктах, боролися з політикою російської влади. Вона додала, що вони тепер можуть приїхати і поклонитися праху закатованих родичів, які лежать в землі, - мученикам сталінського терору.
Раніше актриса говорила, що жителі України ніколи не зможуть пробачити владі Росії за анексію Кримського півострова і військовий конфлікт, який відбувається на території Донбасу.
Нагадаємо, Ахеджакова несподівано вказала росіянам на фатальну помилку в Україні.
Як повідомляла Politekа, Ахеджакова вивела на чисту воду пропагандистів Кремля.
Також Politeka писала, що Ахеджакова розкрила успіх путінської пропаганди.