Відомий український співак Віталій Козловський заявив, що не знає, хто винен у війні на Донбасі
На запитання журналіста видання РБК-Україна, як співак відноситься до артистів, які виїхали в Росію і працюють на країну-агресора, Козловський заявив, що кожен поступає так, як йому велить совість.
Крім того, він зазначив, що не знає, кого назвати агресором через конфлікт на Донбасі.
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На його думку, у всіх бідах України винні лише ті люди, які стоять у витоків влади в РФ. Адже в Росії все ще живуть нормальні і толерантні люди.
"У країні, про яку ви зараз говорите, називаючи агресором, у мене живе багато хороших друзів. І багато з них приїжджають навіть на мої концерти сюди. Нишком приїжджають і підтримують, і радіють. А таких людей дуже багато. Толерантних, нормальних. Розуміють, думаючих людей. А ми зараз говоримо не про країну-агресора, а про агресорів, які стоять у витоків цієї країни. Це дві великі різниці", - зазначив артист.
До всього іншого, він додав, що для нього агресор - це той чоловік, який заробляє гроші на війні в Україні.
"А я вже не розумію, хто правий і хто винен. Я не знаю, кого можна назвати агресором. Напевно тих, хто ділить між собою всі ці гроші за рахунок війни. Бо війна – це гроші. Для когось це вигідно. Мені здається, завжди можна знайти якийсь компроміс і рішення", - заявив співак.
При цьому Віталій підкреслив, що не дає концертів ні в Росії, ні в Криму, тому що "зараз не час".
"Я не виступаю в Росії. Зараз не час. Розумієте, для артиста в ідеалі не повинно бути рамок на карті. Чим ширше твої обрії, тим краще. Але в ситуації, що склалася, це недоречно. Я не їжджу в Росію. Не їжджу і в Крим, хоча пропозиції надходили не раз", - резюмував Козловський.
Нагадаємо, Козловський не побачив агресії з боку росіян.
Як повідомляла Politeka, Козловському набридло мовчати, співак розкрив правду про свою орієнтацію.
Також Politeka писала, що Козловський різко відповів на скандальне інтерв'ю Раміни.