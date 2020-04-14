Известный украинский певец Виталий Козловский заявил, что не знает, кто виноват в войне на Донбассе

На вопрос журналиста издания РБК-Украина, как певец относится к артистам, которые выехали в Россию и работают на страну-агрессора, Козловский заявил, что каждый поступает так, как ему велит совесть.

Кроме того, он отметил, что не знает, кого назвать агрессором из-за конфликта на Донбассе.



По его мнению, во всех бедах Украины виноваты лишь те люди, которые стоят у истоков власти в РФ. Ведь в России все еще живут нормальные и толерантные люди.

"В стране, о которой вы сейчас говорите, называя агрессором, у меня живет много хороших друзей. И многие приезжают даже на мои концерты сюда. Втихаря приезжают и поддерживают, и радуются. А таких людей очень много. Толерантных, нормальных. Понимающих, думающих людей. А мы сейчас говорим не о стране-агрессоре, а об агрессорах, которые стоят у истоков этой страны. Это две большие разницы", - отметил артист.

Ко всему прочему, он добавил, что для него агрессор - это тот человек, который зарабатывает деньги на войне в Украине.

"А я уже не понимаю, кто прав и кто виноват. Я не знаю, кого можно назвать агрессором. Наверно тех, кто между собой делит все эти деньги за счет войны. Потому что война – это деньги. Для кого-то это выгодно. Мне кажется, всегда можно найти какой-то компромисс и решение", заявил певец.



При этом певец подчеркнул, что не дает концертов ни в России, ни в Крыму, потому что "сейчас не время".

"Я не выступаю в России. Сейчас не время. Понимаете, для артиста в идеале не должно быть рамок на карте. Чем шире твои горизонты, тем лучше. Но в ситуации, которая сложилась, это неуместно. Я не езжу в Россию. Не езжу и в Крым, хотя предложения поступали не раз", - резюмировал Козловский.



Напомним, Козловский не увидел агрессии со стороны россиян.

Как сообщала Politeka, Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.

Также Politeka писала, что Козловский резко ответил на скандальное интервью Рамины.