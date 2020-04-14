Популярна актриса театру і кіно Тетяна Догілєва розповіла, що думає про путінську Росію

Так, вона зазначила, що сучасна Росія за версією Кремля знову "оточена ворогами", до яких тепер додали вже і українців.

За її словами, коли вона була молодшою, то раділа, що більше не чує диктаторських закликів і не спостерігає вихваляння Сталіна. Але тепер вона з жахом спостерігає, що все це знову повертається назад.

"А от ніколи не говори "ніколи". Тепер ось війна практично на порозі, і Сталін в пошані, та й залізна завіса, схоже, ось-ось накриє новою. Так би мовити, "Ласкаво просимо на дискотеку сімдесятих!". І знову по телеку триндить, що навколо нашої країни одні кляті вороги, тільки тепер і українці ворогами раптом стали", - додала актриса.

Вона також розвінчала міф кремлівської пропаганди про те, що в Україні неспокійно. За її словами, вона була в Києві на одному ток-шоу і бродила по столиці України, ніякого утиску за російську мову вона не побачила.

"Передача була і російською, і українською, ну ніякого утиску і образ за російську я не помітила, що зі мною зробиш?! А потім і по вулицях походила - все спокійно, місто живе своїм звичайним життям", - зазначила актриса.

"Страшно сильно від усього цього, брехати не буду, але тільки я вже немолода, пожила, багато чого бачила в житті, а от вам, молодший... Що ж… Тепер вам танцювати під музику сімдесятих, причому вітчизняного виробництва музику, іншу-то оголосять ворожою... І саджатимуть за перегляди фільмів, які Мілонову здадуться аморальними", - зазначила Догілєва.

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