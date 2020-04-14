Популярная актриса театра и кино Татьяна Догилева рассказала, что думает о путинской России

Так, она отметила, что современная Россия по версии Кремля снова "окружена врагами", к которым теперь добавили уже и украинцев.

По ее словам, когда она была моложе, то радовалась, что больше не слышит диктаторских призывов и не наблюдает восхваления Сталина. Но теперь она с ужасом наблюдает, что все это снова возвращается назад.

"А вот никогда не говори "никогда". Теперь вот и война практически на пороге, и Сталин в почете, да и железный занавес, похоже, вот-вот накроет по новой. Так сказать, "Добро пожаловать на дискотеку семидесятых!". И опять по телеку трындят, что кругом нашей страны одни проклятые враги, только теперь и украинцы врагами вдруг стали", - добавила актриса.

Она также развенчала миф кремлевской пропаганды о том, что в Украине неспокойно. По ее словам, она была в Киеве на одном ток-шоу и бродила по столице Украины, никакого ущемления русскоязычного она не увидела.

"Передача была и на русском, и на украинском, ну никакого ущемления и обид русским я не заметила, что вот со мной сделаешь?! А потом и по улицам походила - все спокойно, город живет своей обычной жизнью", - отметила актриса.

"Страшновато сильно от всего этого, врать не стану, но только я уж немолодая, пожила, много чего видела в жизни, а вот вам, помоложе... Что ж… Теперь вам танцевать под музыку семидесятых, причем отечественного производства музыку, другую-то объявят вражеской... И сажать будут за просмотры фильмов, которые Милонову покажутся аморальными", - отметила Догилева.

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