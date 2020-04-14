Скандальний російський актор Іван Охлобистін висловився про українців



Він дивується, чому українці так до нього ставляться.



"Не розумію, що українці мають проти мене? Будемо об'єктивні – якби кожен з них на моєму місці, точно так само би й говорив і чинив, інакше гріш йому ціна була, як патріота своєї Батьківщини. Мало того: вогню б південного додав в мою північну риторику. Звідси і танцюємо – вони нічого не можуть мати проти мене, тому що такі ж. А на себе ображатися – доля слабких.



Зазначимо, що прон неодноразово висловлював своє ставлення до ситуації в Україні, найчастіше його заяви були скандальними.

Раніше, Охлобистін висловив думку, що Донбас обрав свою долю сам і Україна не повинна втручатися в їх справи.



"Що там забула Україна, яка отримала ці території, укупі з іншими областями, похмельной милістю російської алкоголіка Президента Єльцина? Адже істинно українські землі на карті з лінзою не розгледиш. Як кіт набруднило.", - заявив він.

За його словами, Україна насправді зрадила Росію, незважаючи на добре ставлення до неї.

"Росія любила Україну, пишалася Україною, пестила Україну. Україна за це зненавиділа і зрадила Росію. Цілком по-українськи. І це теж об'єктивний факт, який потрібно визнати. А визнавши, можна і спробувати якось вирулити з цього глухого кута. Росія готова, в тисячний раз готова, собі в збиток, зробити Україну великою", - упевнений скандальний актор.