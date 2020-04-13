Відомий російський актор Армен Джигарханян розкритикував агресивні дії РФ

Після анексії Криму Армен Джигарханян став на бік українців і заявив, що не збирається підписувати жодних листів на підтримку російського президента Путіна.

Актор помітив, що не розуміє як росіяни і українці можуть ворогувати між собою і розкритикував агресивні дії Росії по відношенню до України.

Джигарханян не був багатослівним, а своє ставлення до ситуації описав вірменським прислів'ям:

"Один дурень кинув камінь у воду, 100 розумних витягнути не можуть", - сказав актор.

Крім того, він обурювався, що росіяни прекрасно бачать, що робить Путін, але нічого не роблять, щоб це змінити.

"А сьогодні виходить, що ми всі, вибачте за грубість, стали раком і повторюємо: "Нехай Путін буде хорошим". Але він не може; для цього йому в обличчя треба правду сказати. Ми ж вибрали його керувати країною, значить, і вимагати з нього повинні: мовляв, це не продавайте, а он то давайте купимо", – говорив актор в одному з інтерв'ю.

"Нам і так в СРСР більше 70 років вказували, кого вибирати. Ми за замовленням грали в футбол, в кіно, в театр. Називалося це соцреалізмом, хоча ніхто досі не знає, що це таке", – поділився Джигарханян.

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