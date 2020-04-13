Російська пропагандистка Ольга Скабєєва вирішила зробити чергову рекламу Кремлю

Як повідомляє Politeka.net, Скабєєва на своєму Телеграм-каналі почала поширювати інформацію про нібито "великодушність" Росії, яка не скупиться на допомогу навіть свого "ворога", тобто США.

Одіозна російська телепропагандистка Ольга Скабєєва опублікувала відео про нібито допомогу РФ, яка була відправлена в США. За її словами, росіяни допомогли американцям.

На відео можна побачити літак "АН-124 "Руслан" з "гуманітарним вантажем на борту, який злітає з аеродрому і бере курс на Сполучені Штати Америки. Сама ж Скабєєва знову скористалася нагодою, щоб виставити керівництво РФ у вигідному світлі: мовляв, так, у нас своїх проблем вистачає, але ми "велика країна" і "допоможемо всім".

""Руслан" полетів на допомогу американцям. На борту коробки з масками і медичним обладнанням. Великодушна Русь!" - написала скандальна Скабєєва на своєму Телеграм-каналі.

Також раніше повідомлялося, що скандальна топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва влаштувала істерику в прямому ефірі.

Також раніше повідомлялося, що гості пропагандистської телепередачі Ольги Скабєєвої захопилися обговоренням України і заявляли, що наша країна нібито "розірвана на частини". Крім того, вони кидали цинічні фрази про українських політиків, скандальна Скабєєва навіть назвала Зеленського "жалюгідним". Причин таких слів вона не стала називати.

Нагадаємо, що у Скабєєвої закликали урізати Україну до однієї області

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