Российская пропагандистка Ольга Скабеева решила сделать очередную рекламу Кремлю

Как сообщает Politeka.net, Скабеева на своем Телеграм-канале начала распространять информацию о якобы "великодушии" России, которая не скупится на помощь даже своему "врагу", то есть США.

Одиозная российская телепропагандистка Ольга Скабеева опубликовала видео о якобы помощи РФ, которая была отправлена в США. По ее словам, россияне помогли американцам.

На видео можно увидеть самолет "АН-124 Руслан" с "гуманитарным грузом" на борту взлетает с аэродрома и берет курс на Соединенные Штаты Америки. Сама же Скабеева вновь воспользовалась случаем, чтобы выставить руководство РФ в выгодном свете: мол, да, у нас своих проблем хватает, но мы "великая страна" и "поможем всем".

""Руслан" улетел на помощь американцам. На борту коробки с масками и медицинское оборудование. Великодушная Русь!" - написала скандальная Скабеева на своем Телеграм-канале.

Также ранее сообщалось, что скандальная топ-пропагандистка Кремля Ольга Скабеева устроила истерику в прямом эфире.

Гости пропагандисткой телепередачи Ольги Скабеевой увлеклись обсуждением Украины и заявляли, что наша страна якобы "разорвана на части". Кроме того, они бросали циничные фразы об украинских политиках, скандальная Скабеева даже назвала Зеленского "жалким". Причин таких слов она не стала называть.

Напомним, что у Скабеевой призвали урезать Украину до одной области

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Также Politeka писала, что Скабеева показала "любимое лакомство" украинцев.