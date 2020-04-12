Українці зможуть поїхати за кордон не раніше, ніж через півроку

З таким невтішним заявою виступила прес-служба МВС з посиланням на слова заступника міністра відомства Антона Геращенка. Він підкреслив, що сьогоднішнє закриття кордонів, пов'язане з пандемією небезпечного вірусу, не буде знято в найближчі місяці. За словами чиновника, в найближчі півроку-рік українцям світять хіба що подорожі всередині країни.

«Навіть якщо пандемія Covid-19 піде на спад, то в найближчі місяці українцям не варто очікувати відкриття кордонів між країнами», - підкреслив Геращенко.

Він уточнив, що на відновлення міжнародного туризму може піти приблизно рік.

«У найближчі півроку-рік Європа і весь світ будуть закриті для туризму», - впевнений заступник міністра МВС.

У той же час він зауважив, що це дозволить українцям «відкрити» для себе власну країну з нової сторони. Так, Геращенко запропонував туроператорам розвивати внутрішні туристичні маршрути, пропонуючи людям походи в Карпати або прогулянки по Дніпру.

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За його словами, першим ослабленням карантину, ймовірно, буде дозвіл на прогулянки в парку.

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