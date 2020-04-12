Украинцы смогут отправиться за границу не ранее, чем через полгода

С таким неутешительным заявлением выступила пресс-служба МВД со ссылкой на слова замминистра ведомства Антона Геращенко. Он подчеркнул, что сегодняшнее закрытие границ, связанное с пандемией опасного вируса, не будет снято в ближайшие месяцы. По словам чиновника, в ближайшие полгода-год украинцам светят разве что путешествия внутри страны.

«Даже если пандемия Covid-19 пойдет на спад, то в ближайшие месяцы украинцам не стоит ожидать открытия границ между странами», - подчеркнул Геращенко.

Он уточнил, что на возобновление международного туризма может уйти примерно год.

«В ближайшие полгода-год Европа и весь мир будут закрыты для туризма», - уверен замминистра МВД.

В то же время он заметил, что это позволит украинцам «открыть» для себя собственную страну с новой стороны. Так, Геращенко предложил туроператорам развивать внутренние туристические маршруты, предлагая людям походы в Карпаты или прогулки по Днепру.

До этого мы сообщали о том, что вскоре в Украине начнется процесс выхода из карантина из-за китайского вируса. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что если украинцы будут придерживаться карантинных мероприятий и, главное, не нарушать карантин на Пасху, то уже скоро увидят положительную динамику.

По его словам, первым ослаблением карантина, вероятно, будет разрешение на прогулки в парке.

Напомним, отмена карантина, в МОЗ наконец-то назвали дату: когда украинцы выйдут на работу.

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