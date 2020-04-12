Президент США Дональд Трамп вперше в історії оголосив у країні загальнонаціональний режим масштабного лиха через епідемію китайського вірусу

Трамп підписав декларацію про запровадження режиму масштабного лиха в останньому штаті Вайомінг, що означає, що в даний час така декларація діє у всіх 50 штатах. Таким чином президент вперше за всю історію країни ввів цей режим на федеральному рівні.

Про це в Твіттері повідомив прес-секретар Джадд Дір, передає Politeka.net.

"За участю @realDonaldTrump У заяві для WY президент вперше заявив в історії, що велике лихо відбувається у всіх 50 штатах одночасно. Президент продовжує відповідати на потреби кожного губернатора, щоб захистити здоров'я всіх американців. Прапор США # COVID19".

Пост активно коментують у соцмережі:

"Я не думаю, що є інша людина, яка могла би впоратися з цією проблемою краще, ніж наш президент. Нам всім потрібно почати цілодобово молитися за нашого президента і нашу країну. Це справжня проблема..."

"Заява про те, що велика катастрофа існує в усіх 50 штатах ... Велике діло ... Як оголошення очевидного допомагає чому-небудь?"

"Занадто пізно... копаючи і кричачи всю дорогу, допомагаючи і підбурюючи безперешкодний ріст пандемії"

Зазначимо, губернатор Вайомінгу Марк Гордон офіційно зажадав введення режиму лиха у четвер, 9 квітня, в листі до президента. У той час у штаті було зареєстровано понад 200 випадків вірусу.

Підтверджені випадки "уханьского" вірусу досягли позначки 519 453 станом на суботу, 11 квітня. Щонайменше, 20 071 людина померла в США через цю хворобу, число загиблих перевищує кількість жертв в Італії - і ця цифра подвоїлася, з 10 000 до 20 000, всього за п'ять днів.

Згідно із заявою Білого дому, декларації надають федеральне фінансування місцевим органам влади, а також деяким некомерційним організаціям. Вони також можуть допомогти урядам штатів координувати свої дії з федеральними ресурсами, такими як Федеральне агентство з надзвичайних ситуацій (FEMA) та Інженерний корпус армії.

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