"Нам всем нужно начать молиться"

Президент США Дональд Трамп впервые в истории объявил в стране общенациональный режим масштабного бедствия из-за эпидемии китайского вируса

Трамп подписал декларацию о введении режима масштабного бедствия в последнем штате - Вайоминге, что означает, что в настоящее время такая декларация действует во всех 50 штатах. Таким образом президент впервые за всю историю страны ввел данный режим на федеральном уровне.

Об этом в Твиттере сообщил пресс-секретарь Джадд Дир, передает Politeka.net.

"С участием @realDonaldTrump В заявлении для WY президент впервые заявил в истории, что крупное бедствие происходит во всех 50 штатах одновременно. Президент продолжает отвечать на потребности каждого губернатора, чтобы защитить здоровье всех американцев. Флаг США # COVID19".

Пост активно комментируют в соцсети:

"Я не думаю, что есть другой человек, который мог бы справиться с этой проблемой лучше, чем наш президент. Нам всем нужно начать круглосуточно молиться за нашего президента и нашу страну. Это настоящая проблема..."

"Заявление о том, что крупная катастрофа существует во всех 50 штатах ... Большое дело ... Как объявление очевидного помогает чему-либо?"

"Слишком поздно... пиная и крича всю дорогу, помогая и подстрекая беспрепятственный рост пандемии"

Отметим, губернатор Вайоминга Марк Гордон официально потребовал введение режима бедствия в четверг, 9 апреля, в письме к президенту. В то время в штате было зарегистрировано более 200 случаев вируса.

Подтвержденные случаи "уханьского" вируса достигли отметки 519 453 по состоянию на субботу, 11 апреля. По меньшей мере, 20 071 человек умер в США из-за этой болезни, число погибших превышает количество жертв в Италии - и эта цифра удвоилась, с 10 000 до более 20 000, всего за пять дней.

Согласно заявлениям Белого дома, декларации предоставляют федеральное финансирование местным органам власти, а также некоторым некоммерческим организациям. Они также могут помочь правительствам штатов координировать свои действия с федеральными ресурсами, такими как Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) и Инженерный корпус армии.

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