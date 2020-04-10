Президент Володимир Зеленський може достроково піти у відставку через депресію

Таку думку озвучив відомий астролог і політичний експерт Влад Росс, передає Главред.

Він припустив, що 2021 рік стане найскладнішим для Володимира Зеленського, а ризик залишити посаду буде найбільшим.

Росс також додав, що якщо Володимир Зеленський втратить президентський пост то, швидше за все, це буде добровільне зречення, або – через загрозу життю.

"Велике питання – чи втримається Зеленський у влади в 2021 році. Це буде складно зробити, оскільки Сатурн, планета великого нещастя, повалення і великих труднощів, з'єднається з Сонцем, планетою, пов'язаною з королівським і президентським правлінням, в день народження Зеленського, 25 січня, і буде залишатися цілий рік у Водолії", – припустив астролог.

За словами експерта, Володимир Зеленський - водолій, тому в 2021 році "для нього все це – гірше не придумаєш".

"…2021-й – це найскладніший рік, коли ризик покинути пост буде найбільш великий. Не виключаю, що в цей час у нього може початися депресія, за якою послідує добровільна відставка", – резюмував політичний експерт у спілкуванні з журналістами.

Раніше Андрій Пальчевський припустив, що Володимир Зеленський може достроково піти у відставку. Журналіст, зокрема, нагадав про "плівках Гончарука" - записів, на яких вже колишній прем'єр заявив, що у Володимира Зеленського "примітивне розуміння економіки".

Він також продовжив свою думку і припустив, що Володимиру Зеленському потрібно усвідомити своє становище і покинути пост, поки не стало занадто пізно.

"Я вважаю, що Володимир Олександрович Зеленський ніколи не стане великим президентом, але, очевидно, він може залишитися великою людиною і вчасно піти", - вважає журналіст.

Нагадаємо, що Пальчевський різко пройшовся по людині Зеленського: «І ці люди забороняють нам колупатися в носі».

Як повідомляла Politeka, влада затіяла гру, Пальчевський не стримався: "Нам брешут, у нас 10 тисяч хворих у день".

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