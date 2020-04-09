Народний артист України, актор театру і кіно Олексій Горбунов розповів, що потрібно зробити, щоб закінчити війну

Так, він заявив в інтерв'ю ТСН, що українці зобов'язані примиритися з росіянами, щоб закінчилася війна. В іншому випадку навряд чи вдасться чогось досягти.

"Ми зобов'язані примиритися. Оскільки, по-перше, це вже дуже довго триває і люди гинуть з усіх боків. І завдання всіх людей - закінчувати війни взагалі і знаходити вихід", - заявив він.

При цьому актор зазначив, що не знає, скільки часу може зайняти примирення. "Я не можу знати цього, я не політик. Але у мене серце кров'ю обливається. Я чекаю не дочекаюся, коли це все закінчиться.Я проти всіх списків, я проти всього, що приносить "геморой" людям, проти всіх заборон і правил, ускладнюють життя людей з усіх сторін", - сказав Горбунов.

Крім того, Горбунов підкреслив, що художники з Росії, з якими він дружить, добре відгукуються про Україну і переживає за неї.

"Все добре вони думають. Люблять і переживають так само, як і ми. Вони - мої брати - як були, так і залишилися. І Сергій Шнуров також, хоча давно ми не бачилися. Але вони залишилися для мене братами", - підсумував актор.

Також раніше він заявляв, що його вже давно не надихає те, що показують по ТБ, єдине, що може його зараз надихнути - волонтери АТО і бійці, які захищають Україну на Донбасі. Крім того, він розкритикував артистів, яких можна побачити на українських екранах.

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