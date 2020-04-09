Народный артист Украины, актер театра и кино Алексей Горбунов рассказал, что нужно сделать, чтобы закончить войну

Так, он заявил в интервью ТСН, что украинцы обязаны примириться с россиянами, чтобы закончилась война. В другом случае вряд-ли получится чего-то добиться.

"Мы обязаны примириться. Поскольку, во-первых, это уже очень долго длится и люди погибают со всех сторон. И задача всех людей - заканчивать войны вообще и находить выход", - заявил он.

При этом актер отметил, что не знает, сколько времени может занять примирение. "Я не могу знать этого, я не политик. Но у меня сердце кровью обливается. Я жду не дождусь, когда это все закончится. Я против всех списков, я против всего, что приносит "геморрой" людям, против всех запретов и правил, осложняют жизнь людей со всех сторон", - сказал Горбунов.

Кроме того, Горбунов подчеркнул, что художники из России, с которыми он дружит, хорошо отзываются об Украине и переживают за нее.

"Все хорошо они думают. Любят и переживают так же, как и мы. Они - мои братья - как были, так и остались. И Сергей Шнуров также, хотя давно мы не виделись. Но они остались для меня братьями", - подытожил актер.

Также ранее он заявлял, что его уже давно не вдохновляет то, что показывают по ТВ, единственное, что может его сейчас вдохновить - волонтеры АТО и бойцы, которые защищают Украину на Донбассе. Кроме того, он раскритиковал артистов, которых можно увидеть на украинских экранах.

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