Російський шоумен, сценарист і продюсер, резидент Comedy Club Семен Слєпаков, що ніколи не буде жартувати про конфлікт України з Росією

Артист стверджує, що він займає жорстку позицію в цьому питанні. Він зізнався, що часто різко жартує на різні теми, але про україно-російському конфлікті.

Про це артист розповів в інтерв'ю Медузі.

Він заявив, що не розуміє, про що можна жартувати в ситуації між Україною і Росією. Гуморист зазначив, що може дуже сатирично висловитися, але це обов'язково образить або тих, чи інших. Більше того, він абсолютно щиро розумію і тих, і інших, але як у цьому всьому шукати гумор, він зовсім не знає.

"Конкретне питання — українсько-російське — дуже складне. Ні, ну, можна пожартувати, що ми ухитряємся з усіма посваритися завжди, але у мене так не виходить, я спочатку повинен задуматися, чому у нас це так, чому з тієї сторони — по-іншому, і коли я собі всі ці питання задаю, у мене — нуль в залишку. Я не можу сформулювати смішну думку з усього цього. Я намагаюся, я йду по ланцюжку подій, що всі ланки проходжу і розумію, що ниточка нікуди не привела. Не смішно мені", - висловився шоумен.



"Але коли ця надія стає все більш примарною, у мене грунт з-під ніг починає йти. Я віддаю перевагу висловлюватися і спілкуватися з глядачем через гумор, але зараз мені все складніше і складніше знаходити нові теми", - зазначив гуморист.

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