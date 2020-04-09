Российский шоумен, сценарист и продюсер, резидент Comedy Club Семен Слепаков, что никогда не будет шутить о конфликте Украины с Россией

Артист утверждает, что он занимает жесткую позицию в этом вопросе. Он признался, что часто резко шутит на разные темы, но об украино-российском конфликте.

Об этом артист рассказал в интервью Медузе.

Он заявил, что не понимает, о чем можно шутить в ситуации между Украиной и Россией. Юморист отметил, что может очень сатирически высказаться, но это обязательно обидит или тех, или других. Более того, он абсолютно искренне понимаю и тех, и других, но как в этом всем искать юмор, он совсем не знает.

"Конкретный вопрос — украинско-российский — очень сложный. Нет, ну, можно пошутить, что мы ухитряемся со всеми поссориться всегда, но у меня так не получается, я сначала должен задуматься, почему у нас это так, почему с той стороны — по-другому, и когда я себе все эти вопросы задаю, у меня — ноль в остатке. Я не могу сформулировать смешную мысль из всего этого. Я пытаюсь, я иду по цепочке событий, все звенья прохожу и понимаю, что ниточка никуда не привела. Не смешно мне", - высказался шоумен.



"Но когда эта надежда становится все более и более призрачной, у меня почва из-под ног начинает уходить. Я предпочитаю высказываться и общаться со зрителем через юмор, но сейчас мне все сложнее и сложнее находить новые темы", - отметил юморист.

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