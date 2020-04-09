Потрібно бути дуже уважним

Українців попередили про наближення днів, коли потрібно бути дуже обережними

Так, астролог Людмила Булгакова повідомила, що в п'ятницю і суботу, 10-11 квітня, не варто ображати оточуючих – будь-яке зло, заподіяне іншим, з часом обов'язково повернеться, передають «Факти».

Експерт підкреслила, що названі дати не можна з'ясовувати стосунки з близькими. Також краще відкласти серйозні фізичні навантаження, а братися за домашні справи, або працювати на землі. Можна присвятити час для догляду за собою.

"…можна робити процедури по очищенню шкіри, нададуть прекрасне дію будь-які маски", – порадила астролог.

Також експерт зазначила, що варто постаратися не напружувати очі, по можливості не працювати за комп'ютером, і стежити за артеріальним тиском.

"…(10-11 квітня – Ред.) не варто потурати ницим пристрастям, вести себе грубо, ображати оточуючих – будь заподіяне зло іншим з часом обов'язково повернеться", – заявив Булгакова.

Експерт додала, що найскладніші робочі завдання будуть вирішуватися без напруги.

Нагадаємо, раніше астрологи назвали трьох щасливчиків, для яких другий місяць весни буде сповнений перемогами, звершеннями та масою приємних моментів, пощастить і з фінансами. Велике везіння у квітні обіцяють Тельцям, Близнюкам і Козерогам.

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