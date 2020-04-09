Нужно быть очень внимательным

Украинцев предупредили о приближении дней, когда нужно быть очень осторожными

Так, астролог Людмила Булгакова сообщила, что в пятницу и субботу, 10-11 апреля, не стоит оскорблять окружающих – любое зло, причиненное другим, со временем обязательно вернется, передают «Факты».

Эксперт подчеркнула, что в названные даты нельзя выяснять отношения с близкими. Также лучше отложить серьезные физические нагрузки, а браться за домашние дела, или работать на земле. Можно посвятить время уходу за собой.

"…можно делать процедуры по очищению кожи, окажут прекрасное действие любые маски", – посоветовала астролог.

Также эксперт отметила, что стоит постараться не напрягать глаза, по возможности не работать за компьютером, и следить за артериальным давлением.

"…(10-11 апреля – Ред.) не стоит потакать низменным страстям, вести себя грубо, оскорблять окружающих – любое причиненное другим зло со временем обязательно вернется", – заявил Булгакова.

Эксперт добавила, что самые сложные рабочие задачи будут решаться без напряжения.

Напомним, ранее астрологи назвали трех везунчиков, которым второй месяц весны принесет победы, свершения и множество приятных моментов. Ожидается, что сложится у них и с финансами. Такое везение в апреле сулят Тельцам, Близнецам и Козерогам.

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