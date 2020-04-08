Чиновники вирішили послабити карантин і дозволили роботу підприємців з декількох сфер

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

Так, сьогодні чиновники внесли зміни в документ, який обмежує роботу підприємств у країні в зв'язку з поширенням хвороби. Тепер дозволяється: поштова та кур'єрська діяльність, будівельні роботи, роботи із збирання та заготівлі відходів, установи для торгівлі будівельними матеріалами, а також хімчистки.

Крім того, документ вводить процедуру обов'язкової госпіталізації осіб, які перетинають кордон України.

Як повідомлялося раніше, українцям послабили норми карантину. Про це йдеться у рішенні Кабміну, яке було опубліковано 2 квітня.

Під час карантину дозволили:

продаж запчастин для транспортних засобів, у тому числі для тракторів та іншої с/г техніки;

продаж добового молодняку свійської птиці;

функціонування всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів та кредитних спілок.

Також уряд опублікувало ряд рекомендацій. Серед них цілодобова робота аптек. Рітейлерам радять допускати відвідувачів в торгові зали, в розрахунку не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів площі, при цьому між людьми повинно дотримуватися растоние в 1,5 метра.

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