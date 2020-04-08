Чиновники решили ослабить карантин и разрешили работу предпринимателей из нескольких сфер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Так, сегодня чиновники внесли изменения в документ, который ограничивает работу предприятий в стране в связи с распространением болезни. Теперь разрешается: почтовая и курьерская деятельности, строительные работы, работы по сбору и заготовке отходов, учреждения для торговли строительными материалами, а также химчистки.

Кроме того, документ вводит процедуру обязательной госпитализации лиц, которые пересекают границу Украины.

Как сообщалось ранее, украинцам ослабили нормы карантина. Об этом идет речь в решении Кабмина, которое было опубликовано 2 апреля.

Во время карантина разрешили:

продажу запчастей для транспортных средств, в том числе для тракторов и другой с/х техники;

продажу суточного молодняка домашней птицы;

функционирование всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также правительство опубликовало ряд рекомендаций. Среди них круглосуточная работа аптек. Ритейлерам советуют допускать посетителей в торговые залы, в расчете не более одного посетителя на 10 квадратных метров площади, приэтом между людьми должно соблюдаться растоние в 1,5 метра.

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