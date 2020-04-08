Скандальний російський актор Олексій Панін, якого також називають улюбленим актором президента РФ Володимира Путіна, зробив різку заяву щодо Росії

Так, російський актор несподівано висловився про те, що в Росії ніколи, нічого не зміниться в кращу сторону.

Так, про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, варто відзначити, що похже його заяву було видалене.

Також він додав, що тільки недавно почав розуміти, що відбувається з країною і весь масштаб катастрофи.

"Олексій Серебряков ще в 2008 році, коли ми знімали серіал "Зграя", знав що відбувається з цією країною, з цією владою і з цим суспільством. На жаль, я тільки недавно почав розуміти масштаб всієї катастрофи. В Росії ніколи, нічого не зміниться в кращу сторону", - написав Панін.