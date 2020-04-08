Скандальний російський актор Олексій Панін, якого також називають улюбленим актором президента РФ Володимира Путіна, зробив різку заяву щодо Росії
Так, російський актор несподівано висловився про те, що в Росії ніколи, нічого не зміниться в кращу сторону.
Так, про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram, варто відзначити, що похже його заяву було видалене.
Також він додав, що тільки недавно почав розуміти, що відбувається з країною і весь масштаб катастрофи.
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"Олексій Серебряков ще в 2008 році, коли ми знімали серіал "Зграя", знав що відбувається з цією країною, з цією владою і з цим суспільством. На жаль, я тільки недавно почав розуміти масштаб всієї катастрофи. В Росії ніколи, нічого не зміниться в кращу сторону", - написав Панін.
Крім того, він зазначив, що заради майбутнього дітей потрібно тікати з Росії.
"Якщо ви хочете, щоб ваші діти росли хоч якось більш-менш гідно, то продавайте усе, що у вас є і біжіть. Біжіть не озираючись", - резюмував актор.
Також раніше повідомлялося, що скандальний актор Олексій Панін різко розкритикував сучасних росіян, назвавши їх "упирями і уродцями".
Також він задався питанням, чому в Росії "живуть такі злі люди". Свою позицію пізніше артист прокоментував для російських журналістів.
Панін додав, що мова вже йде не про окремих людей. За словами артиста, "вся нація зійшла з розуму". Олексій назвав росіян "товариством злісних виродків", які ненавидять все навколо себе.
Нагадаємо, Панін з дочкою вирішив втекти з путінської Росії, скандальне відео: "Тільки не росіяни".
Як повідомляла Politeka, Панін не стримався і видав всю правду про стосунки з чоловіком Христини Асмус.
Також Politeka писала, що Панін жорстко накинувся на Путіна, це було останньою краплею.