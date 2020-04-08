Скандальный российский актер Алексей Панин, которого также называют любимым актером президента РФ Владимира Путина, сделал резкое заявление о России
Так, российский актер неожиданно высказался о том, что в России никогда, ничего не поменяется в лучшую сторону.
Так, об этом он сообщил на своей странице в Instagram, стоит отметить, что похже его заявление было удалено.
Также он добавил, что только недавно начал понимать, что происходит со страной и весь масштаб катастрофы.
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"Алексей Серебряков еще в 2008 году, когда мы снимали сериал "Стая", знал что происходит с этой страной, с этой властью и с этим обществом. К сожалению, я только недавно начал понимать масштаб всей катастрофы. В России никогда, ничего не поменяется в лучшую сторону", - написал Панин.
Кроме того, он отметил, что ради будущего детей нужно бежать с России.
"Если вы хотите, чтобы ваши дети росли хоть как-то более или менее достойно, то продавайте все, что у вас есть и бегите. Бегите не оглядываясь", - резюмировал актер.
Также ранее сообщалось, что скандальный актер Алексей Панин резко раскритиковал современных россиян, назвав их "упырями и уродцами".
Также он задался вопросом, почему в России "живут самые злые люди". Свою позицию позже артист прокомментировал для российских журналистов.
Панин добавил, что речь уже идет не об отдельных людях. По словам артиста, "вся нация сошла с ума". Алексей назвал россиян "обществом злобных уродцев", которые ненавидят все вокруг себя.
Напомним, Панин с дочерью решил сбежать из путинской России, скандальное видео: "Только не русские".
Как сообщала Politeka, Панин не сдержался и выдал всю правду об отношениях с мужем Кристины Асмус.
Также Politeka писала, что Панин жестко набросился на Путина, это было последней каплей.