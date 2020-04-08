Скандальный российский актер Алексей Панин, которого также называют любимым актером президента РФ Владимира Путина, сделал резкое заявление о России

Так, российский актер неожиданно высказался о том, что в России никогда, ничего не поменяется в лучшую сторону.

Так, об этом он сообщил на своей странице в Instagram, стоит отметить, что похже его заявление было удалено.

Также он добавил, что только недавно начал понимать, что происходит со страной и весь масштаб катастрофы.

"Алексей Серебряков еще в 2008 году, когда мы снимали сериал "Стая", знал что происходит с этой страной, с этой властью и с этим обществом. К сожалению, я только недавно начал понимать масштаб всей катастрофы. В России никогда, ничего не поменяется в лучшую сторону", - написал Панин.