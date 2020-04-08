Колишній народний депутат Ігор Марков побажав Україні зникнення



Скандальну заяву він зробив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим".

"Я за те, щоб Україна припинила це непорозуміння — своє існування. Поверніть нам Київ з південним-сходом і далі плетіть свою Річ-Посполиту, Австро-Угорщину, робіть свою солянку, але без нас!» — нахабно висловився він.

Зазначимо, що Марков є частим гостем пропагандистів РФ.

Раніше, в одному з ефірів, він закликав РФ вторгнутися в Україну.

За його словами, на території України проживає 20-25 мільйонів російських людей, яких потрібно врятувати.

"Люди, якщо ми їх залишимо і кинемо там, ці втрати будуть сумірні з втратами у Великій вітчизняній війні. Зрозуміло, їх ніхто не вб'є, але росіянами вони перестануть бути", - заявив він.

Зазначимо, що ще в грудні 2014 року МВС України оголосило Ігоря Маркова в розшук як «особи, яка переховується від суду». Політика підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство із заподіянням тілесних ушкоджень).

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