Бывший народный депутат Игорь Марков пожелал Украине исчезновения



Скандальное заявление он сделал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым".

"Я за то, чтобы Украина прекратила это недоразумение — свое существование. Верните нам Киев с юго-востоком и дальше плетите свою Речь-Посполиту, Австро-Венгрию, делайте свою солянку, но без нас!» — нагло высказался он.

Отметим, что Марков является частым гостем пропагандистов РФ.

Ранее, в одном из эфиров, он призвал РФ вторгнуться в Украину.

По его словам, на территории Украины проживает 20-25 миллионов русских людей, которых нужно спасти.

"Ребята, если мы их оставим и бросим там, эти потери будут соизмеримы с потерями в Великой отечественной войне. Понятно, их никто не убьет, но русскими они быть перестанут", — заявил он.

Отметим, что еще в декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск как «лица, которое скрывается от суда». Политика подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с нанесением телесных повреждений).

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.