Справа стосується незаконного позбавлення українців прав і свобод у зв'язку з карантином

Як передає Politeka.net, український громадський діяч Сергій Бригадир повідомив у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук про подану 8 квітня в Державне бюро розслідувань заяву.

Зокрема, в документі йдеться про прийняті урядом поправки в постанові 211, що стосуються боротьби з "китайським" вірусом.

"Сьогодні голова ГО "Барви життя" пані Lidia Goncharenko подала заяву про кримінальне правопорушення з боку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і всіх членів уряду. У заяві йдеться, що постанова Кабміну 211 була прийнята протиправним способом, без оприлюднення графіка засідання 11 березня і без відповідного повідомлення на сайті Кабміну. Ця постанова порушує ряд статей Конституції та обмежує права громадян, які можуть бути частково обмежені лише за умови введення воєнного чи надзвичайного стану", - написав активіст про те, що "терпець урвався".

За словами Бригадира, завдано свідомої шкоди державі і її громадянам, яких обмежили у праві на особисту недоторканність, свободу пересування, мирні зібрання, працю, страйки і підприємницьку діяльність.

Gepostet von Сергій Бригадир am Mittwoch, 8. April 2020

Раніше ми повідомляли, 8 квітня, на брифінгу в Кабінеті міністрів заступник міністра охорони здоров'я і головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пообіцяв надати інформацію про скасування карантину - через 10 днів.

Нині ж у відомстві обробляють інформацію з інших країн і роблять системи прогнозів. Тому, за словами головлікаря, раніше коментувати це питання не має сенсу.

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