Дело касается незаконного лишения украинцев их прав и свобод в связи с карантином

Как передает Politeka.net, украинский общественник Сергей Бригадир сообщил у себя на страничке в соцсети Фейсбук о поданном 8 апреля в Государственное бюро расследований заявлении.

В частности, в документе речь о принятых правительством поправках в постановлении 211, касающихся борьбы с "китайским" вирусом.

"Сегодня председатель ОО "Барви життя" госпожа Lidia Goncharenko подала заявление об уголовном правонарушении со стороны премьер-министра Дениса Шмыгаля и всех членов правительства. В заявлении говорится, что постановление Кабмина 211 было принято противоправным способом, без обнародования графика заседания 11 марта и без соответствующего сообщения на сайте Кабмина. Это постановление нарушает ряд статей Конституции и ограничивает те права граждан, которые могут быть частично ограничены лишь при условии введения военного или чрезвычайного положения", - написал активист о том, что "терпение лопнуло".

По словам Бригадира, нанесен сознательной ущерб государству и его гражданам, которых ограничили в праве на личную неприкосновенность, свободу передвижения, мирные собрания, труд, забастовки и предпринимательскую деятельность.

Gepostet von Сергій Бригадир am Mittwoch, 8. April 2020

Ранее мы сообщали, 8 апреля, на брифинге в Кабинете министров заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко пообещал предоставить информацию об отмене карантина - через 10 дней.

Сейчас же в ведомстве обрабатывают информацию из других стран и делают системы прогнозов. Поэтому, по словам главврача, раньше комментировать этот вопрос не имеет смысла.

Напомним про новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

Как сообщала Politeka, карантин продолжается: сколько украинцы протянут без работы, "Денег не хватит даже на...".