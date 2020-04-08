Російський письменник Захар Прилєпін, який воював за терористичну "ДНР", знайшов виправдання бойовикам, які вбивають українських воїнів на Донбасі

Так, скандальний письменник заявив, що вбивства тисяч українців на Донбасі стали іспитом для входження цього регіону до складу Росії в майбутньому.

Цинічне виправдання військової агресії Кремля проти України Прилепін озвучив під час зустрічі з читачами у Мхаті.

"Ось такий складний іспит, щоб потрапити в Росію. Болісний, через смерть, вбивство, через приниження. Ось люди його тягнуть на собі", – висловився бойовик.