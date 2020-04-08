Російський письменник Захар Прилєпін, який воював за терористичну "ДНР", знайшов виправдання бойовикам, які вбивають українських воїнів на Донбасі
Так, скандальний письменник заявив, що вбивства тисяч українців на Донбасі стали іспитом для входження цього регіону до складу Росії в майбутньому.
Цинічне виправдання військової агресії Кремля проти України Прилепін озвучив під час зустрічі з читачами у Мхаті.
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"Ось такий складний іспит, щоб потрапити в Росію. Болісний, через смерть, вбивство, через приниження. Ось люди його тягнуть на собі", – висловився бойовик.
До всього іншого, він заявив, що Донбас нібито не мине абхазький сценарій, а потім Москва і зовсім "приєднає його до себе, як Крим. Крім того, він висловив упевненість в тому, що де-факто названі території вже стали російськими, адже нібито жителі РФ перетворили там все на російське.
"Мабуть, цей варіант найбільш ймовірний, абхазький. Одного разу це, звичайно, напевно завершиться, коли рейтинг просяде у чергового або чинного імператора. І він, щоб зробити всім радість, скаже: "от Я приєдную всіх і одноразово". Я заспокоюю себе тим, що вже зараз це Росія. Там російське освіта, економіка, університети, все там російське", – резюмував свою скандальну промову терорист Прилєпін.
Нагадаємо, істеричний Прилєпін «намітив» українські території.
Як повідомляла Politeka, терориста Прілєпіна зганьбили свої ж: спливла правда про пригоди російських зірок на Донбасі.
Також Politeka писала, що путинист Прилєпін поліз в бійку і став посміховиськом.