Деякі представники влади почали здогадуватися, чому так мало в Україні виявляють заражених "китайським" вірусом

Про брехню влади розповів український журналіст Андрій Пальчевський у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

За його словами, всіх винних у приховуванні інформації про вірус і його наслідки, слід покарати:

"Ранок почав з розмови з мером Харкова Геннадієм Кернесом, який сказав, що вони відкривають ще одну ПЛР-лабораторію і що, я так розумію, насторожені тим, що така мала кількість виявлено у них там... (5 випадків у Харківській області станом на 8 квітня, - прим. ред.). Краще пізно, ніж ніколи. Але моя точка зору, що краще всіх посадових осіб, особливо у Верховній Раді і Міністерстві охорони здоров'я, які "прос*али" підготовку до цієї страшної події, необхідно покарати".

Пальчевський додав, що "на сьогодні рекордна кількість - 265 ... але насправді, якщо вони перевірять в 10 разів більше, то, повірте, буде 2600 виявлених... Сво*та, яка чекає, щоб народ вимер, вони всі відповідатимуть... Ми їх зробимо, тільки на цей раз - останній раз".

О стойкости вируса и лжи властей Про... ли... вирус, теперь извиваются... о стойкости вируса и лжи властей Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 8. April 2020

Раніше ми повідомляли, Пальчевський прокоментував ситуацію з українськими медиками: «Найголовніше – це велика кількість заражених докторів. І ось зараз ці люди стануть джерелом підвищеної небезпеки. Сьогодні Ляшко, який чомусь керує всією нашою боротьбою, розповідав нам, що тестів робиться досить. Вони в 100 разів роблять менше тестів, приховують реальну захворюваність, таким чином, прирікаючи на хворобу, а може і загибель, лікарів, які стануть потім рознощиками інфекції. І головне - як вони думають відбрехатися, коли, так чи інакше, відбудеться зміна влади?»

Згідно з даними МОЗ, станом на 9 годин 8 квітня, в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків зараження "уханьским" вірусом, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужали.

Нагадаємо, що Пальчевський різко пройшовся по смотрящему Зеленського: «І ці люди забороняють нам колупатися в носі».

Як повідомляла Politeka, влада затіяла гру, Пальчевський не стримався: "Нам брешут, у нас 10 тисяч хворих у день".