Некоторые представители властей начали догадываться, почему так мало в Украине выявляют зараженных "китайским" вирусом

О лжи властей рассказал украинский журналист Андрей Пальчевский у себя на страничке в соцсети Фейсбук, передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

По его словам, всех виновных в сокрытии информации о вирусе и его последствиях, следует наказать:

"Утро начал с разговора с мэром Харькова Геннадием Кернесом, который сказал, что они открывают еще одну ПЦР-лабораторию и что, я так понимаю, насторожены тем, что такое малое количество выявлено у них там... (5 случаев в Харьковской области по состоянию на 8 апреля, - прим. ред.). Лучше поздно, чем никогда. Но моя точка зрения, что лучше всех должностных лиц, особенно в Верховной Раде и Министерстве здравоохранения, которые "прос*али" подготовку к этому страшному событию, необходимо наказать".

Пальчевский добавил, что "на сегодня рекордное количество - 265 ... но на самом деле, если они проверят в 10 раз больше, то, поверьте, будет 2600 выявленных... Сво*чь, которая ждет, чтобы народ вымер, они все ответят... Мы их сделаем, только на этот раз - последний раз".

О стойкости вируса и лжи властей Про... ли... вирус, теперь извиваются... о стойкости вируса и лжи властей Gepostet von Андрей Пальчевский am Mittwoch, 8. April 2020

Ранее мы сообщали, Пальчевский прокомментировал ситуацию с украинскими медиками: «Самое главное – это большое количество зараженных докторов. И вот сейчас эти люди станут источником повышенной опасности. Сегодня Ляшко, который почему-то руководит всей нашей борьбой, рассказывал нам, что тестов делается достаточно. Они в 100 раз делают меньше тестов, скрывают реальную заболеваемость, таким образом, обрекая на болезнь, а может и гибель, врачей, которые станут потом разносчиками инфекции. И главное - как они думают отбрехаться, когда, так или иначе, произойдет смена власти?»

Согласно данным МОЗ, по состоянию на 9 часов 8 апреля, в Украине зафиксировано 1668 лабораторно подтвержденных случаев заражения "уханьским" вирусом, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

Напомним, что Пальчевский резко прошелся по смотрящему Зеленского: «И эти люди запрещают нам ковыряться в носу».

Как сообщала Politeka, власть затеяла игру, Пальчевский не сдержался: "Нам брешут, у нас 10 тысяч заболевших в день".