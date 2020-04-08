Рекомендують продовжити як можна довше

Уряд має намір продовжити карантин в Україні до початку травня

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Кабміну у середу, 8 квітня.

"Україна - одна з таких країн, де рекомендують продовжити якомога довше, скільки буде витримувати економіка і морально-психологічний стан людей, тому що це ефективний засіб порятунку життів українців", - сказав прем'єр.

Глава уряду уточнив, що в травні за умови позитивної динаміки буде запущена економіка України за визначеним планом.

"протягом квітня ми не відступимо від того карантинного режиму, який введено до встановленого 24 квітня. Можливо, швидше за все, буде продовжено до початку травня місяця. У травні за умови позитивної динаміки ми запустимо економіку України за певним планом...", - заявив Шмигаль.

Тим часом у МОЗ сьогодні заявили, що Україна тільки входить в жорсткий карантин і говорити про його ефективність ще рано.

За станом на ранок 8 квітня в Україні 1668 лабораторно підтверджених випадків зараження, з них 52 летальних, 35 пацієнтів одужали.

При цьому в МОЗ звернули увагу на те, що кількість летальних випадків зросла.

У зв'язку з цим українців закликали дотримуватися следдующих рекомендацій:

▪не більше 10 присутніх осіб за умови одночасного перебування в приміщенні;

▪не більше 1 людини на 10 квадратних метрів;

▪безпечна дистанція в 1,5 метра між присутніми;

▪заборонено цілувати тіло померлого з-за ризику інфікування

▪поховання або кремація тіла повинні здійснюватися в щільно закритій труні;

▪органи місцевого самоврядування здійснюють облік осіб, присутніх при похованні.

Нагадаємо, важливу заяву зробили в МОЗ про скасування карантину: "Через 10 днів..."

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