Правительство намерено продлить карантин в Украине до начала мая

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль во время заседания Кабмина в среду, 8 апреля.

"Украина - одна из таких стран, где рекомендуют продлить как можно дольше, сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев", - сказал премьер.

Глава правительства уточнил, что в мае при условии положительной динамики будет запущена экономика Украины по определенному плану.

"В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен и будет до установленного 24 апреля. Возможно, скорее всего будет продлен до начала мая месяца. В мае при условии положительной динамики мы запустим экономику Украины по определенному плану...", - заявил Шмыгаль.

Тем временем в Минздраве сегодня заявили, что Украина только входит в жесткий карантин и говорить о его эффективности еще рано.

По состоянию на утро 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев заражения, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели.

При этом в Минздраве обратили внимание на то, что количество летальных случаев возросло.

В связи с этим украинцев призвали придерживаться следдующих рекомендаций:

▪не более 10 присутствующих лиц при условии одновременного пребывания в помещении;

▪не более 1 человека на 10 квадратных метров;

▪безопасная дистанция в 1,5 метра между присутствующими;

▪запрещено целовать тело умершего из-за риска инфицирования

▪захоронение или кремация тела должны осуществляться в плотно закрытом гробу;

▪органы местного самоуправления осуществляют учет лиц, присутствовавших при погребении.

Напомним, важное заявление сделали в Минздраве об отмене карантина: "Через 10 дней..."

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