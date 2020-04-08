Легендарний радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе розповів, кому належить аннексований Крим
Так, в інтерв'ю для видання Крим.Реалії він заявив, що Крим є територією України, а Росія – окупант.
За словами співака, у подіях 2014 року немає ніякої історичної справедливості, про яку постійно говорять в Російській Федерації.
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"Я виріс зі знанням того, що Крим – це Україна. Хоча нам і розповідали, що територію України якийсь дідусь подарував... Це чистої води окупація. Ніякої історичної справедливості в цьому немає. У Росії дуже багато громадян радіє, що Путін починає окупувати маленькі території. Їм подобається, що він – загарбник, а тих, кому не подобається, дуже мало", – розповів актор.
Актор підкреслив, що територіальні втрати України несумірні з грузинськими, тому Росія здійснила помилку в Криму, адже українці не стануть миритися з цим.
"Абхазія і Південна Осетія дуже маленькі, тому це зовсім інша розмова. До того ж, українці – по своїй натурі націоналісти, у них це сидить у крові. Вони просто так руки вгору не піднімуть і не здадуться. Це треба розуміти в тому сенсі, що сьогодні анексований Крим, і ніхто не знає, чим все закінчиться. Те, що у нас буде тільки гірше, – ми, грузини, знаємо. А з Україною так жартувати не можна!" – зазначив Кікабідзе.
Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з'явилося термінове заяву про кончину великого друга України.
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