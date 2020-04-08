Легендарний радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе розповів, кому належить аннексований Крим

Так, в інтерв'ю для видання Крим.Реалії він заявив, що Крим є територією України, а Росія – окупант.

За словами співака, у подіях 2014 року немає ніякої історичної справедливості, про яку постійно говорять в Російській Федерації.

"Я виріс зі знанням того, що Крим – це Україна. Хоча нам і розповідали, що територію України якийсь дідусь подарував... Це чистої води окупація. Ніякої історичної справедливості в цьому немає. У Росії дуже багато громадян радіє, що Путін починає окупувати маленькі території. Їм подобається, що він – загарбник, а тих, кому не подобається, дуже мало", – розповів актор.