Легендарний радянський актор і співак грузинського походження Вахтанг Кікабідзе розповів, кому належить аннексований Крим

Так, в інтерв'ю для видання Крим.Реалії він заявив, що Крим є територією України, а Росія – окупант.

За словами співака, у подіях 2014 року немає ніякої історичної справедливості, про яку постійно говорять в Російській Федерації.

Вахтанг Кікабідзе

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"Я виріс зі знанням того, що Крим – це Україна. Хоча нам і розповідали, що територію України якийсь дідусь подарував... Це чистої води окупація. Ніякої історичної справедливості в цьому немає. У Росії дуже багато громадян радіє, що Путін починає окупувати маленькі території. Їм подобається, що він – загарбник, а тих, кому не подобається, дуже мало", – розповів актор.

Актор підкреслив, що територіальні втрати України несумірні з грузинськими, тому Росія здійснила помилку в Криму, адже українці не стануть миритися з цим.

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"Абхазія і Південна Осетія дуже маленькі, тому це зовсім інша розмова. До того ж, українці – по своїй натурі націоналісти, у них це сидить у крові. Вони просто так руки вгору не піднімуть і не здадуться. Це треба розуміти в тому сенсі, що сьогодні анексований Крим, і ніхто не знає, чим все закінчиться. Те, що у нас буде тільки гірше, – ми, грузини, знаємо. А з Україною так жартувати не можна!" – зазначив Кікабідзе.