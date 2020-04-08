Дозволяючи цілодобову роботу ломбардів на час карантину влада намагається позбавити українців останнього



Як повідомляє Politeka.net, таку думку висловив політичний експерт Михайло Чаплига в інтерв'ю Politeka online (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).



"Як би це дико не звучало, але все це вже було в історії. Була така штука торгсин - це торгівля з іноземцями. Це робили під час Голодомору в радянському союзі для того, щоб за безцінь викачувати заощадження громадян", - зазначив експерт.

За його словами, у той час люди несли туди все, що було вдома, для того, щоб отримати шматок хліба.

"Те, що зараз зробили з ломбардами це те ж саме, що було тоді. Спочатку робиться ажіотаж - закриваються ринки, ціни ростуть на 150-200 відсотків, ціни на маски і інші медичні речі. Фактично, кажуть ідіть в ломбард і здавайте все, що у вас є. Один в один повторюється історія, яка була при Сталіні", - упевнений він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив перелік дозволеної під час карантину господарської діяльності: вивів з-під заборони роботу всіх видів фінансових установ, у тому числі ломбардів та кредитних спілок, а також дозволив аптекам працювати цілодобово.



Також варто відзначити, що такий крок уряду українці зустріли досить різко.

«Ці скоти будуть грати з народом до кінця», «Де**професіоналізм ... Тупість рулить країною», «Розблокували роботу Ломбардів та кредитних спілок. Ось як влада дбає про людей.... усе в ломбарді до бандюкам ... несіть гаманці», «Непередавані почуття, все для того, щоб не залишилося роботи і грошей, могли нести своє майно в ломбарди, зате базари обов'язково закрити», - пишуть в мережі.

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