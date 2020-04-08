Разрешая круглосуточную работу ломбардов на время карантина власти пытаются лишить украинцев последнего



Как сообщает Politeka.net, такое мнение озвучил политический эксперт Михаил Чаплыга в интервью Politeka online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).



"Как бы это дико не звучало, но все это уже было в истории. Была такая штука торгсин - это торговля с иностранцами. Это делали во время Голодомора в советском союзе для того, чтобы за бесценок выкачивать сбережения граждан", - отметил эксперт.

По его словам, в то время люди несли туда все, что было дома, для того, чтобы получить кусок хлеба.

"То, что сейчас сделали с ломбардами это то же самое, что было тогда. Сначала делается ажиотаж - закрываются рынки, цены растут на 150-200 процентов, цены на маски и остальные медицинские вещи. Фактически, говорят идти в ломбард и сдавайте все, что у вас есть. Один в один повторяется история, которая была при Сталине", - уверен он.

Напомним, Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности: вывел из-под запрета работу всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов, а также разрешил аптекам работать круглосуточно.



Также стоит отметить, что такой шаг правительства украинцы встретили довольно резко.

«Эти скоты будут играть с народом до конца», «Де**лизм ... Тупость рулит страной», «Разблокировали работу Ломбардов и кредитных союзов. Вот как заботится власть о людях.... все в ломбарде к бандюкам ... несите кошельки», «Непередаваемые чувства, все для того, чтобы не осталось работы и денег, могли нести свое имущество в ломбарды, зато базары обязательно закрыть», - пишут в сети.

Напомним про новые правила карантина, штрафовать будут даже в лифте: «До 34 тыс. гривен».

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