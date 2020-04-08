Падіння цін на нафту вже боляче вдарили по Росії, але це тільки початок, країну чекають катастрофічні наслідки, які торкнуться і Володимира Путіна

Про це розповів астролог Влад Росс, передеает «Україна».

"Ціни на нафту впали, тому що Нептун, планета, що дозволяє серед іншого ефективно використовувати корисні копалини і природні ресурси, зокрема, нафту, увійшов в гороскопі Росії в будинок 8 – будинок преображення і смерті. Це означає, що з нафтою все буде настільки несприятливо для Росії, що незабаром їй стане просто невигідно видобувати нафту. Її чекає повне обвалення ринків", – зазначив Росс.

Крім того, в гороскопі РФ Сатурн увійде в будинок труднощів, перешкод і боргів. Тому в найближчі два-три роки борги Росії будуть рости дуже швидко.

Також астролог звернув увагу на той факт, що Сатурн, планета великого нещастя, в березні увійшов в знак Водолія. Саме цей знак впливає на Росію

"Так що з березня цього року на РФ посипалися різного плану нещастя, це вже відбувається. Поки Сатурн буде залишатися у Водолії, в Росії будуть складнощі, проблеми та перешкоди, що одна за одною будуть заморожуватися програми та проекти. І тільки ", – розповів Влад Росс, додавши, що так тривати до 2023 року, коли Сатурн вийде з знаку Водолія.

Більш того астролог прогнозує, що нинішня російська повністю зникне, а на зміну прийдуть люди70-80-х років. Але до того, згідно з прогнозом, російський народ чекає повне зубожіння.

"Голодні бунти і революція – це те, що відбудеться в Росії в 2021 році. Особливо вірогідна революція навесні, в березні. І саме в цей період Путін може втратити життя", – розповів Влад Росс.

Він зазначив, що в свій час Путін прийшов до влади як раз тоді, коли ціни на нафту були низькими, і піде він у період таких низьких цін на нафту.

"Взагалі, все це тільки "квіточки". Найсильніше падіння цін на нафту, справжній фінансова та економічна криза в Росії почнуться в жовтні-листопаді 2020-го. Ось тоді буде повний, вибачте, п…пец!", – емоційно висловився астролог.

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