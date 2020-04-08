Падение цен на нефть уже больно ударили по России, но это только начало, страну ждут катастрофические последствия, которые затронут и Владимира Путина
Об этом рассказал астролог Влад Росс, передеает «Главред».
"Цены на нефть упали, потому что Нептун, планета, позволяющая среди прочего эффективно использовать полезные ископаемые и природные ресурсы, в частности, нефть, вошел в гороскопе России в 8 дом – дом преображения и смерти. Это значит, что с нефтью все будет настолько неблагоприятно для России, что вскоре ей станет просто невыгодно добывать нефть. Ее ждет полное обрушение рынков", – отметил Росс.
Кроме того, в гороскопе РФ Сатурн войдет в дом сложностей, препятствий и долгов. Поэтому в ближайшие два-три года долги России будут расти очень быстро.
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Также астролог обратил внимание на тот факт, что Сатурн, планета большого несчастья, в марте вошел в знак Водолея. Именно этот знак влияет на Россию
"Так что с марта этого года на РФ посыпались разного плана несчастья, это уже происходит. Пока Сатурн будет оставаться в Водолее, в России будут сложности, проблемы и препятствия, одна за другой будут замораживаться программы и проекты. И только ", – рассказал Влад Росс, добавив, что так продлиться до 2023 года, когда Сатурн выйдет из знака Водолея.
Более того астролог прогнозирует, что нынешняя российская полностью исчезнет, а на смену придут люди70-80-х годов. Но до того, согласно прогнозу, российский народ ждет полное обнищание.
"Голодные бунты и революция – это то, что произойдет в России в 2021 году. Особенно вероятна революция весной, в марте. И именно в этот период Путин может лишиться жизни", – рассказал Влад Росс.
Он отметил, что в свое время Путин пришел к власти как раз тогда, когда цены на нефть были низкими, и уйдет он в период таких же низких цен на нефть.
"Вообще, все это только "цветочки". Самое сильное обрушение цен на нефть, настоящий финансовый и экономический кризис в России начнутся в октябре-ноябре 2020-го. Вот тогда будет полный, простите, п…пец!", – эмоционально высказался астролог.
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